إنحراف سيارة بمنحدر شارع "المدّرسة"

إنحرفت، اليوم، قبل صلاة العشاء، سيارة بمنحدر يصل شارع الأمير عبد القادر بطريق "المدّرسة" بقلب مدينة تيارت، واصطدمت بالدعائم الحديدية الفاصلة بين الشارعين، ولم تخلف أي خسائر بشرية لحسن الحظ.

وحسب المعلومات الأولية فأن السيارة من نوع " ليون" كانت متوقفة بشارع الأمير عبد القادر و قد فقدت الفرملة دون وجود السائق، لتنزلق من المنحدر قبل أن تصدم الحاجز الحديدي وتجره معها، و تتوقف بالطريق السفلي الواقع قبالة للمركب الجواري الرياضي على مقربة من متوسطة زيان شريف المعروفة ب"سي. أو.جي" ومنه أخذ الشارع الإسم، وهو أهم محور من حيث حركة المرور بعاصمة الولاية في النهار للمركبات و الراجلين و تواجد تجار الأعشاب تحت هذا الدعائم المعدنية فضلا على موقف حافلات النقل الحضري.