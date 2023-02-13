غليزان: التحضير للعملية التضامنية الخاصة برمضان

تحضيرا للعملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان الفضيل، لاسيما ما تعلق بالعمل الخيري والتضامني لفائدة العائلات المعوزة منها الفئات الهشة والأشخاص ذوي الإعاقات والمرضى بالأمراض المزمنة وكذا ذوي الدخل الضعيف ومرضى السرطان والتوحد الموجودين عبر مختلف بلديات الولاية، اجتمع لكحل عياط عبد السلام والي غليزان ببعض الجمعيات النشطة في العمل الخيري، والتضامني من أجل المساهمة، والمشاركة في هذه العملية التضامنية من خلال تقديم مقترحات ملموسة ونوعية في هذا الإطار بحضور الأمين العام للولاية ومدير النشاط الاجتماعي بالولاية.

وقد أكد الوالي على ضرورة مشاركة مختلف الجمعيات والمنظمات النشطة في هذه العملية التضامنية بقوة من خلال العمل والتنسيق جماعيا مع مديرية النشاط الاجتماعي، مسديا تعليماته لمدير النشاط الاجتماعي بالاتصال بمختلف ممثلي الحركة الجمعوية النشطة في العمل الخيري، والتضامني عبر مختلف بلديات الولاية للمشاركة بقوة في هذه العملية.