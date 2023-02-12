أسعار النفط تتراجع

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعدما كشفت واشنطن عن خطة لبيع 26 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

وحسب بيانات وكالة "بلومبرغ فإنه بحلول الساعة 07:51 بتوقيت غرينتش، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 79.36 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.97 بالمائة عن سعر الإغلاق السابق. فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند مستوى 86.12 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.57 بالمائة عن سعر التسوية السابق.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قالت أمس إنها ستبيع 26 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وذلك بموجب تفويض صدر من الكونغرس في السنوات السابقة.

وتتطلع الأسواق الآن إلى تقرير منظمة "أوبك" الذي من المقرر أن يصدر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء حول الأوضاع في أسواق النفط العالمية.