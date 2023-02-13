عودة ليالي دوري أبطال أوروبا

تعود مقابلات دوري أبطال أوروبا بافتتاح مواجهات ذهاب الدور ثمن النهائي، اليوم الثلاثاء، حيث سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مواجهات مثيرة تتصدرها قمة باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني.

ودأب سان جرمان على اللعب وجها لوجه مع بايرن ميونيخ في السنوات الأخيرة بالمسابقة القارية العريقة، فحسم البافاري نهائي عام 2020 بهدف وحيد في البطولة المجمعة في البرتغال بسبب تداعيات فيروس كورونا، وثأر فريق العاصمة في الموسم التالي مجردا بايرن من لقبه في ربع النهائي.

وإذا كان النادي الباريسي في قمة مستواه في مواجهاته الأخيرة للنادي البافاري، فإنه ليس كذلك في مواجهة اليوم التي يدخلها تحت ضغط كبير وتحديدا مدربه كريستوف غالتييه بسبب العروض والنتائج المخيبة، بالإضافة إلى الشك الذي يحوم حول مشاركة نجميه كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة.

مني فريق العاصمة بخسارتين متتاليتين، الأولى أمام غريمه مرسيليا 1-2 أخرجته من ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية، والثانية أمام موناكو 1-3 في الدوري سمحت للفريق المتوسطي بتقليص الفارق إلى خمس نقاط بينهما.

وستجرى اليوم كذلك مقابلة ميلان ضد توتنهام، ويستكمل ذهاب ثمن النهائي الأربعاء بلقاءي بوروسيا دورتموند الألماني مع تشلسي الإنكليزي، وكلوب بروج البلجيكي مع بنفيكا البرتغالي، على أن يختتم الأسبوع المقبل حيث يلتقي أينتراخت فرانكفورت الألماني مع نابولي الإيطالي، وليفربول الإنكليزي الوصيف مع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب الثلاثاء، وإنتر ميلان الإيطالي مع بورتو البرتغالي، ولايبزيغ الألماني مع مانشستر سيتي الإنكليزي الأربعاء.