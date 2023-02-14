السجن لشبكة تهرب البشر بعنابة

التمس بحر هذا الأسبوع، ممثل الحق العام بمجلس قضاء عنابة، تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق عنصرين اثنين، كانا ينشطان ضمن عصابة لتهريب البشر وتنظيم رحلات الهجرة غير شرعية عبر شواطئ مدينة عنابة.

وتعود تفاصيل الملف إلى تاريخ سبتمبر 2022، حينما تلقى عناصر الأمن، معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالشؤون والتحضير لتنظيم رحالات هجرة غير شرعية، انطلاقا من شواطئ مدينة عنابة، وحسب محضر سماع المشتبه فيها، فقد تمكن عناصر الضبطية القضائية بعد إعداد خطة محكمة من توقيف أحد المشتبه فيهما وبعض الضحايا، المنحدرين من ولاية باتنة، في حين بقي المشتبه الرئيسي متواجدا في حالة فرار، لفترة محدودة إلى غاية توقيفه لاحقا، بعد صدور أمر بالقبض ضده من طرف نيابة الجمهورية.

وتم إخضاع المشتبه فيهما والضحايا إلى استجواب من طرف الضبطية القضائية، بينت بأن الضحايا أجروا اتفاق مسبق مع أحد الموقوفين، الذي تربطه معهم علاقة قرابة، من أجل التوسط لهم لدى "بارون حراقة" يقيم بعنابة، لتمكينهم من الهجرة غير الشرعية نحو الأراضي الإيطالية، مقابل دفع مبلغ 35 مليون سنتيم عن كل فرد.

كما اعترفوا، بأنهم التقوا بالمنظم الرئيسي للرحلة، واتفقوا على جميع التفاصيل، المتعلقة بموعد الخروج من الشاطئ والمستلزمات الواجب أخذها معهم، باستخدام تطبيق "الماسنجر" لتجنب الاتصالات الهاتفية لكي لا ينكشف أمرهم، إلا أن عناصر الأمن ترقبوا وترصدوا لتحركات أفراد هذه العصابة وفشلت الرحلة.

وحاول المتهمان الرئيسيان، الذين تربطهما علاقة "مصاهرة" إنكار التهم المنسوبة إليهم، وعلاقتهما بتنظيم الرحلات السرية عبر البحر، وإنما نيتهما كانت الهدف منها النصب على الضحايا والاستيلاء على المبالغ المالية المتحصل عليها دون الإعداد والتفكير في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية.