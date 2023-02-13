أدرار: إحياء ذكرى التفجيرات النووية برقان

أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة رفقة والي ولاية أدرار، على فعاليات إحياء الذكرى 63 للتفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية، المقامة ببلدية رقان على بعد نحو 140 كلم جنوب الولاية.

وبعد وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء أعطى وزير المجاهدين وذوي الحقوق إشارة انطلاق ملحقة متحف المجاهد المتخصص حول التجارب والتفجيرات النووية، وخلال هاته العملية تم إبرام اتفاقية الشراكة والتعاون بين وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وبلدية رقان

وقام الوزير والوفد المرافق بإعطاء إشارة انطلاق سباق الماراطون في طبعته الثانية، وعرفت التظاهرة عديد الفعاليات الثقافية والرياضة الأخرى.

وفي سياق ذي صلة تم إعطاء تدشين مشروع الغاز الطبيعي لفائدة ساكنة كل من قصر تمادنبن ببلدية رقان وقصر زاوية لحشف ببلدية سالي.