حصيلة وفيات الزلزال المدمر بتركيا وسوريا

*وصلت طائرة سعودية محملة بـ 35 طنا من المساعدات الغذائية، التي حطت بمطار حلب الدولي لأول مرة منذ عشر سنوات، فيما وصلت طائرة إماراتية إلى مطار اللاذقية الدولي، محملة بـ 26 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية للأهالي المتضررين جراء الزلزال.

*تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 37 ألفا، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور 8 أيام على الكارثة.

وتصبح فرص العثور على ناجين شبه معدومة والأولوية الآن هي لمساعدة مئات آلاف الأشخاص الذين دُمّرت منازلهم جراء الهزّة.

*وبحسب الحكومة التركية، فقد تمّ إيواء نحو 1,2 مليون شخص في مسكان للطلاب ونُصبت أكثر من 203 آلاف خيمة وأُجلي 400 ألف شخص من المناطق المنكوبة.