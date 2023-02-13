إنقاذ شقيقين بعد 198 ساعة تحت الأنقاض

أعلنت فرق البحث والإنقاذ التركية، اليوم الثلاثاء، عن إخراج شقيقين من تحت الأنقاض بولاية كهرمان مرعش بعد مضي 198 ساعة على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وذكرت الوكالة أن فرق البحث والإنقاذ نجحت في إخراج شقيقين من تحت الأنقاض رغم مرور 198 ساعة على الزلزال، كما تم نقلهما مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتتواصل لليوم التاسع على التوالي جهود البحث والإنقاذ تحت أنقاض المباني المدمرة جراء الزلزال، أملا في العثور على ناجين... وتستخدم الفرق أجهزة خاصة لرصد أي أصوات لناجين بين الأنقاض، فضلا عن الكلاب المدربة، فيما تقوم أخرى برفع الركام.