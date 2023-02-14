المدية: مجلس بلدية شنيڤل يعيش حالة انسداد

لازال المجلس الشعبي البلدي لبلدية شنيڤل، جنوب شرقي المدية، يتخبط في حالة من الانسداد بين الرئيس وبعض الأعضاء المنتخبين بسبب خلافات طفت على السطح منذ الشهر الفارط.

كشفت مصدر من المجلس لـ "الخبر" أن هذا الأخير لم يتوصل إلى تمرير مداولة لأربع مرات على التوالي، خاصة تلك المتعلقة بإعانة شهر رمضان المخصصة لنحو 300 عائلة ومشروع تزويد إحدى المدارس الابتدائية بثلاث حجرات للتخفيف من حالة الاكتظاظ المسجلة على مستوى المؤسسة التربوية.

للإشارة فإن مجلس بلدية شنيڤل يتكوّن من ثلاث تشكيلات سياسية وهي القائمة الحرة (05 مقاعد)، الأفالان (04 مقاعد) وحمس (04 مقاعد).