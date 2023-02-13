الجامعة العربية: الأمانة العامة ترد على مندوب المغرب

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن تحفظها على الملاحظات "المتجاوزة" التي وردت من مندوب المغرب تجاه الأمانة العامة وموظفيها والتي اتهمها فيها "بالتزوير والعبث بالوثائق"، معربة عن "أسفها" لمثل هذه الكلمات التي صدرت عنه.

وعلى إثر إثارته مناقشة حادة حول موضوع "خريطة الوطن العربي" المعتمدة من قبل الجامعة العربية، يوم 9 فبراير بالقاهرة في إطار الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، اتهم رئيس الوفد المغربي الأمانة العامة للجامعة العربية "بالتزوير والعبث بالوثائق"، وهو الموقف الذي قوبل بالرفض واستياء كل الوفود المشاركة.

وبناء على ما تقدم، وبتوجيه من الأمين العام، أصدرت الأمانة العامة بيانا أعربت فيه عن "أسفها" لمثل هذه الكلمات و"تحفظها" على الملاحظات "المتجاوزة" التي وردت من مندوب المغرب تجاه الأمانة العامة وموظفيها.

وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية التزامها "بالحياد والمهنية"، مشددة على أنها "لا تسعى إلى أي إشكالات مع أي من الدول الأعضاء" وأنها تأمل في أن يلتزم الجميع بـ "مستوى تخاطب مقبول" فيما بين الدول والأمانة العامة.

وجددت الأمانة العامة -وفقا لتوجيهات الأمين العام- تأكيدها على أنها "تتعامل بحيادية واحترام مع الجميع".