آخر حصيلة كورونا في العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 673 مليونا و90 ألفا و225 إصابة.

وأفادت الجامعة -في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني -بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و855 ألفا و258 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 102.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36.9 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من 1.1 مليون حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 697 ألفا و762 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و753 وفاة.