الإطاحة بشبكة ترويج المؤثرات العقلية وسط المتمدرسين

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية المدية من الإطاحة بشخصين كانا يستغلان قاصرتين لترويج المؤثرات العقلية وسط المتمدرسين والمراهقين.

وقائع القضية تعود عندما تقدمت أمام فرقة حماية الأشخاص الهشة بأمن ولاية المدية، إحدى المواطنات مرفوقة بابنتها المتمدرسة في الطور المتوسط بإحدى المؤسسات التربوية بمدينة المدية، من أجل التبليغ عن استغلال ابنتها القاصر من طرف شخص في ترويج المؤثرات العقلية بالمحيط المدرسي، وتحريضها على فساد الأخلاق بعد إدخالها إلى عالم الإدمان، فورها تم فتح تحقيق وتحديد هوية المتورط الذي تم توقيفه في ظرف قياسي، كما أسفر التحقيق الكشف عن شريك له وضحية ثانية قاصرة صديقة الضحية الأولى، وبعد التعمق في التحقيق تبين أن المشتبه فيهما استغلا القاصرتين في ترويج المؤثرات العقلية وسط المتمدرسين، بعد أن أداخلهن إلى عالم الإدمان.

وتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا أين صدر في حقهما أمر إيداع مؤسسة إعادة التربية والتأهيل. فيما تم إصدار أمر لإحدى الضحيتين للعلاج بمركز مكافحة الإدمان.