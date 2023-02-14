"جهات فرنسية خفية تتربص بأي تطور نوعي في العلاقات"

يرى الباحث في علم الاجتماع السياسي، فيصل إزدارن، أن الاضطراب المتجدد في سماء العلاقات بين الجزائر وباريس، الأيام الأخيرة، مردّه التحولات الجوهرية التي طرأت على المواقف والتوجهات التي عرفتها السياسة الخارجية الجزائرية من إعادة النظر في منظومة الشراكات الدولية.

وفي تحليله لتوالي التجاذبات والتصعيد العلني من طرف الجانب الفرنسي، يذهب الدكتور إزدارن، إلى إبراز تمسّك الجزائر بنوع من الحياد تجاه الحرب الأوكرانية وما يقابله من تدني النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل وإفريقيا الغربية على وجه الخصوص وتقهقر مكانة فرنسا الدولية بصفة عامة.

وقال إزدارن، إن هناك من يعتبر أكبر نقطة خلاف بين البلدين، هي قضية الاعتراف بجرائم الاستعمار الفرنسي من عدمه.

وأشار الأستاذ فيصل المقيم في فرنسا، أن ثمة قضايا حساسة وجوهرية للبلدين لم يستطع الطرفان الوصول إلى تفاهم حولها نظرا لتعقيد الوضع الدولي والتحولات الجوهرية التي طرأت على المواقف والتوجهات التي عرفتها السياسة الخارجية الجزائرية من إعادة النظر في منظومة الشراكات الدولية.

وعن مآلات التوتر الذي طرأ قبيل الزيارة الرسمية التي سيقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في غصون شهر مارس المقبل إلى فرنسا، يشير الباحث إلى ما سبق الزيارة من حراك دبلوماسي غير مسبوق بين البلدين، مع الزيارة التي قامت بها رئيسة الحكومة الفرنسية على رأس وفد هام، وتنقّل الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى باريس بدعوة من نظيره الفرنسي تييري بوكهارد، رئيس هيئة الأركان للجيوش الفرنسية، والزيارة التي قامت بها الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية، على رأس وفد وزاري هام للتحضير لزيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى فرنسا، بما يؤكد أن العلاقة كانت قد عادت إلى مسار طبيعي أعقب هزة عنيفة في العلاقات عرفها خريف 2021.

رسائل مشفّرة ومفاوضات عن بعد

وتحسّبا لهذه الزيارة التي تم التحضير لها على قدم وساق، عاد الدكتور إزدارن إلى ما قام به الرئيسان تبون وماكرون، كل من جانبه، لتوضيح بعض المسائل التي ستكون موضع النقاش والتفاوض بين الجانبين.

وفي هذا الشأن يقول الأكاديمي "لا يمكن تسجيل الحوارين في صنف واحد، حيث أن الحوار الذي أدلى به الرئيس إيمانويل ماكرون لمجلة "لوبوان" والذي تم نشره في عدد المجلة بتاريخ 12 جانفي المنصرم، حوار تاريخ فكري وفلسفي موجه بالأساس للنخب، خاصة الفرنسية التي لا ترى جدوى في العلاقات الفرنسية الجزائرية.

وتابع "تكمن نقطته المركزية في رفض مبدأ التوبة والإعتذار، محاولا بذلك إسقاط هذا المطلب من جدول المفاوضات المستقبلية بين البلدين".

وبالنسبة للحوار الذي أدلى به الرئيس، عبد المجيد تبون، لجريدة "لوفيغارو"، فهو حسب محدثنا "حوار دبلوماسي وسياسي بامتياز، تناول فيه الظروف السياسية والدبلوماسية المثالية للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مستعرضا أهم القضايا التي قد تكون حجر عثرة في التوافق والتقارب، مثل بؤر التوتر الإقليمية في منطقة الساحل وشمال إفريقيا وإفريقيا الغربية، مبرزا موقفا متوازنا تجاه مقتضيات مكافحة الإرهاب بعيدا عن محاولات بعض القوى التموقع في المنطقة ومحاولات الهيمنة لقوى دخيلة".

العلاقات الثنائية والقنابل الموقوتة

وبالعودة إلى مسار التهدئة بين قيادة البلدين في الأشهر الأخيرة، يرى الباحث السوسيولوجي فيصل ازدارن، أن حواري تبون وماكرون لجريدتي "لوفيغارو" و"لوبوان"، "كانا فرصة لكل رئيس على حدا أن يقترح جدول النقاش في المرحلة القادمة، وما استطعنا أن نفهمه، يتابع الباحث من المضامين هو وجود نية لتفكيك القنابل الموقوتة التي وضعت هنا وهناك، فلا يخفى على ملاحظ، أن ثمة أطراف تعمل في الخفاء، تتربص بأي تطور نوعي في العلاقات، وهي مستعدّة لتجهز على كل تقدّم أو محاولة جادة لإخراج هذه العلاقات من النفق.

وعاد الدكتور في هذا السياق إلى 10 فيفري 2005، أين تم تمرير قانون الاعتراف بالأمة والمساهمة الوطنية لصالح الفرنسيين العائدين في الجمعية الوطنية، وتم التصويت عليه في صمت تام.

وفي هذه المحطة، يبرز المصدر استياء الباحثين والمؤرخين، وكذلك الناس على الجانب الآخر (البلدان المغاربية المستعمرة)، خاصة المادة 4 التي تنص على أن "تعترف البرامج المدرسية بشكل خاص بالدور الإيجابي للوجود الفرنسي في مستعمرات ما وراء البحار، خاصة في الشمال الإفريقي".

ويشير الباحث إلى أن نص هذا القانون، تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب اليمينيين، ذوو الولاء اليميني المتطرف من منطقة لانغدوك روسيليون، لأن هذا النص الأولي تم تقديمه من طرف جماعة الضغط، وعلى وجه الخصوص الجمعية الودية للدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمعتقلين السابقين والمنفيين السياسيين من الجزائر الفرنسية (ADIMAD)، وهي جمعية تضم في ثناياها عملاء سابقين من المنظمة العسكرية الخاصة (OAS) واليمين المتطرف.

وبالنسبة للباحثين والمؤرخين، فإن هذا القانون في نظر الأكاديمي الجزائري، هو تشكيك في استقلالية عمل المؤرخ وطريقة لفرض تاريخ رسمي يميل نحو تزوير الحقيقة التاريخية. ويقف نفس المتدخل في تصريحه لـ"الخبر" عند إقرار هذا القانون أسابيع قليلة قبل مراسم التوقيع على معاهدة الصداقة بين الجزائر وفرنسا، مما عقّد الأمور أكثر في عهد كل من الراحلين جاك شيراك وعبد العزيز بوتفليقة.

الجزائر تجاهلت رسميا إساءات دريونكور

وقبل التطورات الأخيرة، أي خلال الفترة الممتدة ما بين صدور حواري الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، لفت المصدر إلى ما كتبه السفير الفرنسي الأسبق، كزافييه دريونكور في مقاله على أعمدة جريدة "لوفيغارو" في 8 جانفي لهذه السنة، أين تكهّن بانهيار الدولة الجزائرية ووصف النظام السياسي الجزائري بكل النعوت السيئة. علما أنه كان دبلوماسيا وإطارا ساميا سابقا في الدولة الفرنسية، وبما أنه أحيل إلى التقاعد، لم يصدر عن السلطات الجزائرية أي رد رسمي، لأنها ترى في ذلك مجرد رأي شخصي، رغم أنه يعبّر عن أطياف إيديولوجية داخل دوائر صنع القرار في فرنسا.

قبل ذلك بأربع سنوات، يبرز ازدارن "عندما أجرت جريدة "لوفيغارو" حوارا مع السفير الأسبق، برنار باجولي، في شهر نوفمبر 2018، والذي كان سفيرا فوق العادة في الجزائر، ثم استدعي لمهام إعادة هيكلة مصالح الإستعلامات في فرنسا، في هذا الحوار، صب باجولي جام سخطه على الدولة الجزائرية، ولم يكن هناك رد فعل رسمي من قبل السلطات الجزائرية، لأنه كان خارج الدوائر الرسمية".

وفيما يخص حادثة الناشطة في الحراك، أميرة بوراوي، التي رحلت إلى فرنسا بتدخل مباشر من رسميين فرنسيين من تونس، فإنها ستعكّر الأجواء أكثر بين البلدين وقد تعيد بالعلاقات بين البلدين إلى نقطة الصفر، لتبقى هذه العلاقات رهينة حلقة مفرغة.

وما يشدّ الانتباه في بيان وزارة الخارجية الجزائرية، حسب المتحدث، هو الحديث عن تأثّر مستقبلي لهذه العلاقات جراء هذا العمل المنافي للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية، حسب ذات البيان.