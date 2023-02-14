توقيف سائق دراجة نارية دهس شرطيا

تمكن عناصر الأمن الوطني بالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء (شرق العاصمة) من توقيف سائق دراجة نارية قام بدهس شرطي وتسبب في إصابته برضوض بأجزاء مختلفة من جسمه، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار حماية المواطن وممتلكاته والحفاظ على الصحة العمومية من خلال المهام اليومية المجسدة في الميدان لمحاربة ظاهرة استيلاء الباعة غير الشرعيين على الرصيف، لاسيما على مستوى سكك التراموي، تمكن التشكيل الأمني التابع لفصيلة الأمن العمومي بأمن المقاطعة الإدارية بالدار البيضاء من توقيف سائق دراجة نارية كان يسير على سكة التراموي بعد رفضه الامتثال ودهسه لشرطي، مما أدى إلى إصابته بعدة رضوض على مستوى الرجلين واليدين والحوض".

ويتعلق الأمر -حسب البيان- بشاب يبلغ من العمر 21 سنة، حيث تم بعد إخضاعه لعملية تفتيش، العثور بحوزته على "سلاح أبيض محظور من الصنف السادس وسكين من الحجم الصغير".

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية "السير فوق سكة الترامواي مع رفض الامتثال، مما أدى إلى حادث مرور جسماني ضحيته شرطي أثناء تأدية مهامه".