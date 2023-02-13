تونس: اعتقالات تطال شخصيات سياسية وإعلامية

اعتقلت السلطات التونسية مزيدا من الشخصيات السياسية والإعلامية، بينهم وزراء سابقين، في حملة توقيفات جديدة، تخص قضايا التآمر على الدولة، بحسب السلطات، دون أن يصدر القضاء حتى الآن تفاصيل ومبررات هذه التوقيفات.

وداهمت أجهزة الأمن التونسية منزل وزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة، نور الدين لبحيري، واقتادته إلى مركز أمني، دون أن تعرف عائلته مكان تواجده.

وتم إيقاف المحامي والناشط السياسي والوزير السابق لزهر العكرمي، وفي نفس السياق داهمت مصالح الأمن منزل مدير إذاعة موزاييك، الأكبر استماعا في تونس، نور الدين بوطار، واقتادته إلى مركز توقيف، بعد تفتيش منزله.

وتأتي كل هذه التوقيفات، في قضية "تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة"، حيث تشتبه السلطات في عقد اجتماعات متتالية شاركت فيها هذه الشخصيات المعارضة لسياسات الرئيس قيس سعيد، بهدف بحث خيارات للخروج من الأزمة الحالية.

وسبق أن تم الأحد توقيف الناشط السياسي البارز ووزير المالية السابق خيام التركي، ورجل الأعمال النافذ في السياسة والإعلام، كمال اللطيف، وانتقدت عدة أحزاب وقوى سياسية ومدنية هذه الاعتقالات ووصفتها بأنها "تصفية حسابات سياسية".