"الوضع الإنساني في سوريا كارثي ونحن بحاجة للمساعدات"

فتحت سفارة سوريا بالجزائر أبوابها، أمس، لاستقبال التعازي أمام كل من يريد مساندتها في المحنة والأوقات العصيبة التي يمر بها أشقاؤنا في الشام بعد الزلال الذي أتى على البنى التحتية للمناطق المتضررة، ناهيك عن الخسائر الكبيرة في الأرواح.

"الخبر" كانت لها الفرصة للقاء سفير دولة سوريا السيد نمير وهيب الغانم، والحديث معه حول الأوضاع الإنسانية في المناطق المتضررة وعن دور الجزائر في مساندة الأشقاء السوريين في مصابهم.

تعاني سوريا من وضع صعب إثر الزلزال الأخير. كيف يمكن أن تختصروا لنا الأوضاع الإنسانية حاليا في بلدكم، سعادة السفير؟

كما تعلمون الزلزال الذي وقع في سوريا، فجر يوم الاثنين 6 فيفري، تسبب في أضرار كبيرة على المباني وخسائر في الأرواح وآلاف الضحايا والجرحى والمصابين.

وقد شارك الإخوة الجزائريون في عمليات الإغاثة منذ انطلاقها بفريق من الحماية المدنية ومسعفين من الهلال الأحمر الجزائري يعملون دون كلل مع فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر السوري، محاولين انتشال جثث الضحايا والبحث عن الأحياء تحت الأنقاض.

وبعد حوالي ستة أيام بدأنا برصد وحصد كامل الأضرار، حيث تعرضت البنى التحتية في كل من حلب، اللاذقية، حما وإدلب إلى الكثير من الأضرار، والدولة بصدد حصرها للمباشرة في وضع خطة شاملة ومدروسة لإعادة الإعمار، وتأمين الناس الذين شردوا من منازلهم والذين تجاوز عددهم ملايين الأشخاص الذين تركوا منازلهم وتوزعوا على المحافظات وعلى مراكز الإيواء التي أقامتها الدولة.

الكارثة الإنسانية كبيرة جدا وتحتاج تضافر الجهود وخاصة الأشقاء الخلص الجزائريين للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار على المواطن السوري.

طبعا نحن في سوريا لم نكن مهيئين لمثل هذه الكوارث، وبعد 12 سنة من الحصار الجائر والحرب الكونية على سورية والشعب السوري، ما أضعف إمكانية التدخل السريع لإنقاذ الضحايا، واستدعى مشاركة الدول الشقيقة وعلى رأسها الجزائر، والنتائج كانت إيجابية وجيدة والذين هم في صدد الانتهاء من المرحلة الأولى.

الأضرار الإنسانية كارثية وكبيرة جدا، لا يمكن حصرها حاليا والدولة مستعدة لتقديم المساعدة والعون للعدد الكبير من المتضررين، ومع تكافل الجهود في العمل الجمعوي والاجتماعي في سوريا والمساعدات التي تستقبلها الدولة حاليا التي نتمنى أن تكون بشكل أكبر، نظرا للحاجة الماسة لها نظرا للحرب والحصار الذي أراد تقسيم سوريا، لكننا في الأخير انتصرنا وسننتصر على الوضع الحالي وننهض مجددا ونعيد إعمار سوريا مجددا.

هل يوجد تنسيق بين السفارة السورية والجمعيات والمنظمات الجزائرية لجمع التبرعات وإيصالها إلى سوريا؟

حقيقة منذ الساعات الأولى للحادثة، كانت الجزائر بتوجيه كريم من رئيس الجمهورية، الدولة الأولى التي قدمت مساعدات إنسانية والإغاثية رفقة الهلال الأحمر الجزائري، كما أن هناك جمعيات عديدة تنسق مع الهلال الأحمر ومع السفارة من أجل إيصال المساعدات إلى الشعب السوري.

أود أن أوجه رسالة إلى الشعب الجزائري الذي نعرف حماسه وأهبته للمساعدة، بأن كل من يريد المساعدة عليه أن يتواصل مع السفارة السورية في الجزائر لإيصال المساعدات إلى مستحقيها في أسرع وقت حتى لا نقع ضحية احتيال بعض الأشخاص الذين يستغلون مثل هذه الأزمات لأغراض أخرى.

وبهذه المناسبة، ومن خلال جريدتكم الموقرة والمقروءة بشكل كبير، أرجو من كل من يريد التبرع التقدم إلى السفارة وسيجد كل التسهيلات والمساعدة.

كيف كان وقع الصدمة على الجالية السورية في الجزائر؟ وهل تم تسجيل ضحايا من جاليتنا في سوريا؟

الجالية السورية في الجزائر جميعها عندها أهالي في المناطق المتضررة، وهم يتواصلون مع السفارة بشكل مستمر لمعرفة أخبار عن أهلهم وعن تطورات الوضع في المناطق المنكوبة، والسفارة بدورها تعمل جادة على طمأنتهم ونقل أخبار أسرهم، بحكم بعد المسافة وعدم وجود طيران لإيصال مساعدات وتبرعات الجالية إلى بلدها.

حقيقة هناك صعوبات في إيصال المساعدات، لولا تدخل الدولة الجزائرية والجسر الجوي الذي أقامته لإيصال التبرعات في وقتها المناسب، لما استطعنا بدء عمليات الإغاثة، خاصة وأن التوقيت كان مناسبا جدا.

لحد الساعة لا يوجد ضحايا من الجالية الجزائرية هناك، وأنا تواصلت مع السفارة الجزائرية في دمشق أين تم طمأنتي لعدم وجود أي ضحية حتى الآن، كما أنهم في أمان ونتمنى من الله عز وجل أن يديم عليهم وعلينا الأمان.

كيف تقيمون دور الحماية المدنية الجزائرية في الميدان؟

أتشكرك على هذا السؤال... أعوان الحماية المدنية ومسعفو ومتطوعو الهلال الأحمرالجزائري، منذ لحظة وداعي لهم في المطار شعرت بالمحبة في عيونهم وبأنهم ذاهبون بقلوبهم لا بأجسادهم، ومن لحظة وصولهم لحلب باعتبار الطائرة الجزائرية أول من حط على مطار حلب، انطلقوا فورا إلى الميدان، وبعد ساعة كانوا قد أنقذوا شخصا حيا يرزق وآخر متوفى، دون الحاجة لأية مساعدة.

فهم جاءوا محملين بكافة المعدات اللازمة للتدخل، وكانوا يقولون لي لن نكون عالة على أحد نحن جاهزون لمساعدة أشقائنا السوريين، وقد أبلوا بلاء حسنا واستقبلوا بصدر رحب من قبل سكان مدينة حلب.

كما خصهم الرئيس بشار الأسد بزيارة، عند نزوله لحلب، وشكرهم على مجهودهم وتفانيهم في العمل، كما وجه كلمة شكر للدولة الجزائرية على المساعدة الكبيرة والوقوف وقفة سوريين مع بعضهم لا جزائريين، وهو ما تعكسه تلك الفرحة التي ترتسم على محياهم عند إنقاذهم شخصا من تحت الأنقاض أو إخراجهم جثة... كل الشكر لهم ولهذه الدولة التي استطاعت أن تخلق هكذا أبطال.