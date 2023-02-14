حصيلة تدخلات فرق الإنقاذ الجزائرية

تمكنت فرق الحماية المدنية التي أرسلتها الجزائر للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ بتركيا وسوريا إثر الزلزال العنيف الذي ضرب هذين البلدين، من إنقاذ 14 شخصا وانتشال جثامين 130 شخصا من تحت الأنقاض، حسب حصيلة جديدة أوردتها اليوم الثلاثاء الحماية المدنية.

وأشار ذات المصدر، إلى تمكن فرق الإغاثة والإنقاذ التابعة للحماية المدنية المتواجدة بتركيا من إنقاذ 13 شخصا وانتشال 96 جثة لأشخاص متوفين في الوقت الذي لا تزال جهود البحث والإنقاذ متواصلة هناك.

أما بسوريا التي انتهت بها عمليات البحث، فقد مكنت تدخلات فرق الحماية المدنية الجزائرية من إخراج شخص على قيد الحياة من تحت الأنقاض وانتشال جثث 34 متوفيا.