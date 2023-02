Ligue arabe : Le Secrétariat général répond au représentant du Maroc

Le Secrétariat général de la Ligue arabe a exprimé sa réserve face aux remarques "excessives" du représentant du Maroc à l’égard du Secrétariat et de son personnel, dans lesquelles il l’a accusée de "falsification ", regrettant les paroles de celui-ci.

Suite à un vif débat sur le thème "Carte du monde arabe", adopté par la Ligue arabe le 9 février au Caire lors de la réunion ministérielle du Conseil économique et social, le chef de la délégation marocaine a accusé le Secrétariat général de la Ligue des États arabes de "falsification", une position qui a été rejetée et qui a consternée toutes les délégations participantes.

Le Secrétariat général de la Ligue arabe a réaffirmé son engagement en faveur de "l’impartialité et du professionnalisme", soulignant qu’il "ne cherche aucun problème avec aucun État membre" et espère que tous s’engagent à avoir “un dialoguer correct " entre les États et le Secrétariat.