اختناق 24 تلميذا بسيدي بلعباس

تم صباح يوم الثلاثاء إسعاف ونقل 24 تلميذا ينتسبون إلى مدرسة ابن باديس الابتدائية الكائنة بحي الساقية الحمراء بمدينة سيدي بلعباس صوب استعجالات المركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بعاصمة الولاية بعد أن اتضح معاناتهم صعوبات في التنفس وسط رواج معطيات عن استنشاقهم لغاز أحادي وكسيد الكربون المنبعث من مدفأة القسم الذي يدرسون فيه.

وتتراوح أعمار المتضررين ما بين 08 و10 سنوات، وهم الذين يوجد من ضمنهم 10 ذكور نظير 14 من الإناث، مع الإشارة إلى تأكيد مختلف المصادر الرسمية على الوضع الصحي المستقر لهؤلاء.

يذكر أن جهاز الحماية المدنية سخر خلال عملية التدخل التي جرت تحت الإشراف المباشر للمدير الولائي للحماية المدنية 03 سيارات إسعاف وشاحنة نجدة.