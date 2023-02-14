سيدي بلعباس: اختناق 29 تلميذا جراء استنشاقهم الغاز

سجلت، اليوم الثلاثاء، في حدود الساعة التاسعة صباحا، حالات اختناق وإغماء وسط 29 تلميذا، بمدرسة ابن باديس الابتدائية بحي الساقية الحمراء بمدينة سيدي بلعباس.

وأوضحت الصفحة الرسمية لولاية سيدي بلعباس، أن حالات الاختناق كانت جراء تسرب غاز أحادي أوكسيد الكربون من مدفأة القسم، وقد تم نقل التلاميذ من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى حساني عبد القادر، لتقديم لهم الإسعافات الأولية، ولم تسجل حالات خطيرة، ما عدا إغماء تلاميذ، وصعوبة في التنفس لآخرين.

وبتكليف من رئيس المجلس الشعبي البلدي تنقل بن يمينة أمين رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية الثقافية والرياضية، مرفوقا بدوساس محمد الحبيب لمعاينة الحادثة.