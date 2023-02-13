سفارة قطر بالجزائر تحيي اليوم الرياضي للدولة

أحيت سفارة دولة قطر بالجزائر، اليوم، فعاليات اليوم الرياضي لدولة قطر في القاعة البيضوية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف بمشاركة أعضاء البعثة الدبلوماسية وموظفي السفارة وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الجزائر.

ومن هذا المنطلق حرصت السفارة القطرية على تنظيم فعاليات اليوم الرياضي لممارسة عدد من الأنشطة الرياضية المختلفة وذلك بمشاركة أعضاء البعثة الدبلوماسية وموظفي السفارة وبحضور المسؤولين والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الجزائر على غرار إندونيسيا، الكاميرون وغانا وذلك للتذكير بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات باعتبارها عاملا أساسيا من عوامل تقارب الشعوب.

وفي تصريح له استحسن سفيان ايتونغار مدير الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر تنظيم مثل هذه الفعاليات التي جاءت بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الشباب والرياضة.