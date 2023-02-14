بعثة لتقصي أسباب نقص إنتاج الحليب بعين الدفلى

واصلت البعثة الاستعلامية حول أسباب نقص مادة الحليب المدعم والطازج عملها لليوم الثاني في ولاية عين الدفلى برئاسة علال بوثلجة، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي كان مرفوقا بكل من النائبين زغيمي حمزة وأوريبي كودة سمير.

وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني في صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن البعثة الاستعلامية عقدت في الفترة الصباحية اجتماعا برئاسة بوثلجة علال مع مربي الأبقار إلى جانب صاحب الملبنة الخاصة ونيس، وكان ذلك بمقر مديرية المصالح الفلاحية بحضور إطارات ومديري التجارة والديوان الوطني للأراضي الفلاحية ورئيس الغرفة الفلاحية.

وأضاف المصدر، أنه "في بداية اللقاء قدم بوثلجة علال رئيس الوفد، عرضا شاملا حول الهدف من هذه الزيارة الاستعلامية والتي سيتم خلالها الاستماع إلى انشغالات الفاعلين في شعبة تربية الأبقار والنقائص والاختلالات التي تعاني منها وأسباب تدهورها رغم الدعم الضخم الذي تقدمه الدولة لتنمية هذا القطاع".

وفي هذا الصدد، أثار معظم المتدخلين مشكلة كراء الأراضي وعدم ملكيتها، إلى جانب معاناتهم من آفة سرقة الأبقار، مشكلة التموين بمادة النخالة وسوء توزيعها بين الموالين في هذه الولاية، كما اشتكى الموالون من الارتفاع الجنوني في أسعار الأعلاف خاصة المتعلقة بهذه الشعبة، كما عبر معظمهم من تخوفهم من الإجراء الأخير المتعلق بالرقم التعريفي الجزافي NIF ومشكل نقص المياه.

وفي سياق متصل، شجعت البعثة الاستعلامية برئاسة بوثلجة علال المربين على العمل ضمن التعاونيات الفلاحية لما لها من مزايا اقتصادية ومردودية أكبر ومجابهة الصعوبات التي يواجهونها في هذا الميدان.