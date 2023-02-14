فلاحة: الشروع في توزيع الشعير على المربين

أفادت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تم الشروع ابتداء من اليوم، في عملية توزيع الشعير لفائدة كافة المربين المنخرطين في عملية الإحصاء والمراقبة لقطعانهم.

وأوضحت الوزارة أنه "على أثر عملية الإحصاء الوطني للماشية، يتم الشروع ابتداء من تاريخ اليوم 14 فيفري 2023، في عملية توزيع الشعير لفائدة كافة المربين المنخرطين في عملية الإحصاء والمراقبة لقطعانهم".

وأكدت أن هذا الشرط (الانخراط في الإحصاء) الذي تم تحديده من طرف السلطات العمومية يهدف إلى المحاربة والقضاء على ظاهرة المضاربة في مادة الأعلاف الموجهة للتغذية الحيوانية.