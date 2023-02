Tunisie: arrestation de plusieurs personnalités politiques et médiatiques

Les autorités tunisiennes ont arrêté d'autres personnalités politiques et médiatiques, y compris d’anciens ministres, dans une nouvelle campagne d’arrestations, concernant des cas de complot contre l’état, selon les autorités, sans que le juge n’ait donné jusqu’à présent de détails et des justifications à ces arrestations.

Les services de sécurité tunisiens ont perquisitionné le domicile de l’ancien ministre de la Justice et leader du mouvement Ennahda, Noureddine Bhiri, et l’ont conduit dans un centre de sécurité, sans que sa famille sache où il se trouve.

L’avocat, militant politique et ancien ministre de LazharAkremi a été arrêté et les services de sécurité ont également perquisitionné le domicile du directeur de Radio Mosaique, la radio la plus écoutée de Tunisie, Noureddine Boutar, et l’ont conduit dans un centre de détention, après avoir fouillé son domicile.

Un militant politique de premier plan et ancien ministre des Finances, KhayemTurki et l'homme d’affaire influant dans les domaines de la politique et les médias, Kamel Latif, ont été arrêtés dimanche, et plusieurs partis et forces politiques ont critiqué les arrestations, les qualifiant de “règlement de comptes politiques".