برج بوعريريج: وقفة احتجاجية لنقابة الأسلاك المشتركة

نظم، صباح اليوم، عشرات العمال المهنيين المنضوين تحت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية ببرج بوعريريج، تلبية لنداء الجمعية العامة للنقابة، ورفع المحتجون عدة مطالب منها مطالب وطنية من بينها المطالبة بترسيم المتعاقدين وإلغاء المادة 19_20 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية.

كما طالبت النقابة في بينها برفع نسبة المردودية من 30 إلى 40 بالمئة على غرار باقي الأسلاك، وتحديد مهام هذه الشريحة بدقة، وقدم المحتجون مجموعة مطالب محلية لمديرية التربية على رأسها فتح حوار مع الشريك الاجتماعي، وحل المشاكل المطروحة على مدير التربية للفصل فيها، من بينها التعامل مع الفروع النقابية لمديرية التربية، والفصل في طلبات التحويل، الخاصة بالإداريين والعمال المهنيين، وفتح الترقية على أساس الامتحان المهني، والكف عن تكليف الشريحة بأعمال ليست من مهامهم، خاصة في ظل تجاوزات بعض المديرين.