توقيف صاحب ورشة بمستغانم

تمكنت الفرقة المشتركة المشكلة من قوات الشرطة والدرك الوطني ومصالح المفتشية الفرعية للتجارة لمدينة سيدي علي بولاية مستغانم من اكتشاف ورشة مشبوهة ملك لأحد التجار، مختصة في طحن التوابل والأعشاب وخلطها بالأتربة والحصى وبقايا مادة القرميد المطحونة وتوجيهها إلى الاستهلاك البشري، عليه وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي علي، باشرت اللجنة المشتركة عملية تفتيش المحل التجاري وأماكن تخزين السلع للمشتبه فيها حيث تم حجز 65 قنطارا و85 كلغ من البقوليات، 51 قنطارا و83 كلغ من التوابل المختلفة، و156 كلغ من مواد التجميل (حنة) بالإضافة إلى كمية معتبرة من مواد التجميل معلبة منتهية.