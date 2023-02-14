تيبازة :حجز كمية معتبرة من زيت المائدة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني من توقيف شخصين وحجز كمية معتبرة من زيت المائدة تقدر بـ 14102 لتر.

وأفادت خلية الاتصال والعلاقات العامة بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة اليوم، أن حيثيات هذه القضية التي تأتي في إطار محاربة جريمة المضاربة غير المشروعة والممارسات التجارية التدليسية في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، تعود إلى توقيف أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بتيبازة لشاحنة محملة بكمية معتبرة من زيت المائدة المدعم وغير المدعم تقدر بـ 6372 لتر على مستوى الطريق السريع بمحول خميستي، وبعد مراقبة الفواتير الخاصة بالسلع تبين أن بائع الجملة قام ببيعها لتاجر واحد فقط مخالفا بذلك التوصيات والبرنامج الموجه للموزعين للقضاء على ندرة المواد المدعمة واسعة الاستهلاك.

وبعد تفتيش محل التاجر الكائن ببلدية شرشال من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخميستي، تبين أن المعني قام بتكديس كمية معتبرة من الزيت بالمخزن التابع لمحله تقدر بـ 7730 لتر، ولم يعرض إلا كمية قليلة بالرفوف، ليتم توقيفه وحجز السلعة.

تم إعداد ملف جزائي ضد الموقوفَين تضمن جنحة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية، وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.