ڨالمة: الأمن يطيح بمروجي مهلوسات ومخدرات

أفادت خلية الاتصال لأمن ولاية ڨالمة، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الشرطة القضائية لفرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية ڨالمة، بحي الحاج مبارك بأعالي مدينة ڨالمة، بشابين اثنين يبلغان 25 سنة و27سنة، بعدما ضبطت وحجزت منهما كمية مخدرات من نوع الكيف المعالج بوزن 337.7 غراما وما لا يقل عن 350 كبسولة من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي من عائدات الاتجار.

وبحسب المصدر نفسه، فقد تم تكوين ملف قضائي ضد المشتبه فيها عن أفعال" حيازة المخدرات (كيف معالج) والمؤثرات العقلية وعرضها البيع بطريقة غير مشروعة"، حيث قدما أمام الجهات القضائية بڨالمة، التي أصدرت في حقهما أمر إيداع.