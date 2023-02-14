البيض: حجز كمية من الكيف المعالج

تمكنت عناصر أمن دائرة بوعلام بأمن ولاية البيض، من حجز ما يقارب 01 كلغ من الكيف المعالج وتــوقيف شخصين مشتبه فيهما، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و38 سنة.

تعود حيثيات القضية إثر تحصل عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بوعلام على معلومات مؤكدة مفادها، قيام شخص يبلغ من العمر23 سنة بنقل كمية من المخدرات إلى إحدى الولايات المجاورة مرورا بولاية البيض، ليتم استغلال المعلومة والترصد لتحركات المشتبه فيه، حيت تم وضع نقطة تفتيش ومراقبة بمدخل المدينة، أسفرت عن توقيفه على متن سيارة أجرة، وعند إخضاعه لعملية التلمس الجسدي عثر بحوزته على 10 صفائح من الكيف المعالج وزنها الإجمالي 990 غرام مثبتة على جسده بواسطة شريط لاصق، ليتم تحويلـه إلى مقر أمن الدائرة وفتح تحقيق في القضية التي أفضت نتائجه عن توقيف شريكه البالغ من العمر 38 سنة.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي بخصوص تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة بوعلام، أين صدر في حقهم أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.