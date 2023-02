Agriculture: début de la distribution d'aliments de bétail aux éleveurs

Le ministère de l’agriculture et du développement rural a indiqué, dans un communiqué , la distribution de l’orge pour tous les éleveurs adhérents à l’opération de recensement et de surveillance des troupeaux.

Le ministère a expliqué que "suite au processus de recensement national du bétail, la distribution de l’orge a été lancée aujourd’hui 14 février 2023".

Cette exigence (inscription à l’opération) requise par les pouvoirs publics, vise à lutter et à éliminer la spéculation dans l’alimentation de bétail.