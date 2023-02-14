بلاني يستقبل سفير جمهورية اذربيجان بالجزائر

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية أذربيجان بالجزائر، تورال أنار أوغلو رضاييف، حسب ما افاد به بيان للوزارة.

وشكل اللقاء فرصة للطرفين للتنويه بـ"العلاقات التاريخية القائمة على أواصر الأخوة والتضامن والتعاون بين الجزائر وجمهورية أذربيجان و للتأكيد على الرغبة المشتركة التي تحذو قيادة البلدين للدفع قدما والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في شتى المجالات"، حسب ما جاء في البيان.

وفي هذا الصدد، ثمن الجانبان الحركية "الكبيرة" التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال السنة المنصرمة بدفع من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، يضيف نفس المصدر.

و اوضح البيان ذاته ان هذه الحركية ترجمت بزيارات متبادلة مكثفة بين الجانبين على مستويات عدة و في قطاعات مختلفة كللت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين، لاسيما في مجال المشاورات السياسية، التعاون البرلماني و التعاون في قطاع النفط و الغاز.

وفي السياق ذاته، شدد بلاني على "ضرورة توسيع آفاق التعاون بين الجزائر وجمهورية أذربيجان ليشمل مجالات واعدة أخرى كالصناعة والتجارة والسياحة والثقافة، بما يمكن من رفع حجم المبادلات التجارية الثنائية التي تبقى دون طموحات و قدرات البلدين، و بما يعزز أيضا الوشائج والروابط الإنسانية بين الشعبين الشقيقين".

على صعيد آخر، تطرق الطرفان بـ"إسهاب" إلى أهمية تعزيز التنسيق القائم بين البلدين على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية بخصوص مختلف القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وسجل الجانبان في هذا الخصوص "بكل ارتياح التطابق الكبير في مواقف البلدين، لاسيما في سعيهما الدؤوب لتقوية منظومة وفكر عدم الانحياز وتعزيز العمل المتعدد الأطراف وتشجيع بروز عالم متعدد الأقطاب".

"كما شدد الطرفان خلال تناولهما لبعض بؤر الصراعات والتوترات في مختلف مناطق العالم، لاسيما الوضع في الصحراء الغربية المحتلة و إقليم ناغورني كاراباخ، على ضرورة الاحتكام الحصري والكامل إلى الشرعية الدولية وتطبيق القانون الدولي دون انتقائية و بعيدا عن المعايير المزدوجة"، كما جاء في البيان.