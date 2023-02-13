انطلاق تصدير الصوف الاصطناعي نحو تونس وتركيا

أعطيت اليوم الثلاثاء من المنطقة الصناعية ببريكة (ولاية باتنة) إشارة انطلاق تصدير شحنتين من الصوف الاصطناعي بإجمالي 147 طنا نحو متعاملين اقتصاديين بدولتي تونس وتركيا من طرف شركة الفتح ذات الأسهم الخاصة بحضور وسيط الجمهورية، مجيد عمور.

هذه الشركة تضم 4 وحدات إنتاجية مختصة في تصنيع الإسفنج والألياف الاصطناعية والمفروشات وتحويل و رسكلة البلاستيك.

وقد دخلت مرحلة الاستغلال في سنة 1984 وسبق لها أن صدرت في السنوات القليلة المنقضية منتوجها إلى عدة دول إفريقية وآسيوية وكذا أوروبية.

وأشرف قبل ذلك وسيط الجمهورية، الذي كان بمعية والي باتنة، محمد بن مالك، ببلدية عزيل عبد القادر، على وضع حيز الخدمة الجزئي لشبكة الكهرباء لفائدة 20 منزلا من إجمالي 609 منزلا متواجدا بمشاتي أولاد دراجي وأولاد ميرة وأولاد محمد و القرنيني النائية بتكلفة مالية إجمالية تقدر بـ 408 مليون دج ضمن البرنامج الاستدراكي لتنمية المناطق المعزولة.

وتم في ذات السياق، إعطاء إشارة انطلاق أشغال ربط 1.400 منزل بذات المشاتي بشبكة الغاز الطبيعي بمبلغ إجمالي يفوق 602 مليون دج في إطار برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

وأكد والي باتنة أن العملية تندرج ضمن الجهود المبذولة للتكفل بانشغالات سكان المناطق الريفية النائية والمعزولة خاصة فيما يتعلق بالربط بشبكتي الكهرباء والغاز.

ويتضمن برنامج زيارة وسيط الجمهورية إلى باتنة معاينة العديد من المشاريع التنموية وبعض المرافق التي تقدم خدمات عمومية للمواطنين ببلديات باتنة وتازولت وفسديس.