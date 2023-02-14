عين الدفلى: تشكيل مخزون الأمان لغاز البوتان

شكلت مديرية الطاقة و المناجم لولاية عين الدفلى مخزون الأمان لقارورات غاز البوتان منذ بداية فصل الشتاء لضمان تموين بعض البلديات بهذه المادة خلال التقلبات الجوية ، وفقا لما علم اليوم الثلاثاء من هذه الهيئة.

وأوضح مدير القطاع ، اسماعيل عبد الهادي، أن مخزون الأمان يتمثل في 210 قارورة لكل بلدية لضمان التمويل بمادة غاز البوتان لمدة ثلاثة أيام على مستوى بلديات الولاية الأكثر عرضة للعزلة خلال التقلبات الجوية و المتمثلة في بطحية، الماين، الحسنية، تاشتة زوقاغة، وادي جمعة و بطارق بن زياد.

وأشار مديرالطاقة و المناجم إلى أن عملية التموين بمادة غاز البوتان للبلديات المعنية في أوقات الذروة "متحكم فيها" حيث يصل أعلى معدل إستهلاك لغاز البوتان ما بين 15.000 و 18.000 قارورة في اليوم، فيما يصل معدل الإستهلاك في الأوقات العادية إلى 8.500 قارورة غاز البوتان يوميا.

وأضاف السيد عبدالهادي أن ولاية عين الدفلى تستهلك سنويا أزيد من 3 مليون قارورة غاز البوتان، كما تتوفر على مركز التخزين التابع لشركة نفطال و المتواجد في عاصمة الولاية بقدرة تخزين 22.000 قارورة إضافة إلى مركز تعبئة لقارورات غاز البوتان في مدينة خميس مليانة الذي ينتج يوميا 9.000 قارورة و مخزون إضافي يقدر بـ 10.000 قارورة.

وتصل نسبة الربط بالغاز الطبيعي بالولاية إلى 71 بالمائة حيث تم ربط مقرات البلديات و كذلك 277 مجمع سكني و أحياء أخرى على مستوى كامل إقليم الولاية، وفقا لنفس المصدر.