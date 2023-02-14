غليزان:ملتقى جهوي حول حوادث المرور وسبل الوقاية منها

افتتحت اليوم بغليزان فعاليات الملتقى الجهوي لولايات الغرب حول حوادث المرور،وسبل الوقاية منها الجاري تنظيمه من قبل الجمعية الوطنية للوقاية من حوادث المرور " طريق السلامة " بالتنسيق مع مديرية النقل،على مستوى جامعة غليزان يومي 14 و 15 فيفري 2023 وبمشاركة مصالح الأمن والدرك الوطني،والحماية المدنية،وكذا الأشغال العمومية،والنقل،وفعاليات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال.

وقد تفقدت السلطات الولائية،ومرافقوهم المعرض المقام بالمناسبة،والذي عرف مشاركة مختلف الفاعلين في الميدان،على غرار مديرية الصحة،والغابات، والشركة الوطنية للتأمين من خلال عرض مختلف التجهيزات المستعملة في الوقاية من حوادث المرور.

كما تم بالمناسبة حضور يوم دراسي في هذا الشأن من تأطير أساتذة وخبراء في الميدان.

هذا وتتواصل فعاليات الملتقى الجهوي من خلال تنظيم حملات ودروس تحسيسية على مستوى المؤسسات التربوية و محطات النقل ونقاط أخرى بمشاركة مصالح الأمن.