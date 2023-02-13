مباحثات جزائرية –أمريكية في مجال الفلاحة

إستقبل محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة و التنمية الريفية اليوم الثلاثاء سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيت مور أوبين، بحضور إطارات من القطاع.

و حسب بيان وارة الفلاحة ، فقد تناول اللقاء واقع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما في المجال الفلاحي وسبل تعزيزها، وكذا تبادل الخبرات والتجارب خاصة في المجالات ذات الإهتمام المشترك. كما تطرقا الطرفان إلى فرص التعاون والتبادلات المتاحة في المجال الفلاحي.

و في هذا السياق، إستعرض الوزير أهم الإجراءات والتسهيلات المتاحة في إطار قانون الإستثمار الجديد وكذا الإستراتجية المعتمدة من طرف الحكومة لتطوير القطاع الفلاحي لاسيما ما تعلق بتطوير الإنتاج في الشعب الإستراتجية كالحبوب، واللحوم الحمراء والبيضاء، والحليب وإنتاج الأعلاف، وغيرها من المنتجات التي يسعى القطاع إلى تطويرها محليا من أجل تعزيز الأمن الغذائي وتقليص الواردات.