تيبازة: الإطاحة بعصابة أحياء أثارت الرعب بالقليعة

أطاحت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تيبازة بشبكة إجرامية تنشط ضمن عصابة أحياء تثير الرعب وسط الساكنة بالقليعة، وأوقفت 6 أشخاص ،كماحجزت اسلحة بيضاء محظورة ومخدرات

العملية بحسب ما كشفت عنه مصالح أمن ولاية تيبازة اليوم ، جاءت بعد تلقي معلومات مفادها استقبال مستشفى القليعة أحد الأشخاص في حالة حرجة كان ضحية اعتداء ببندقية صيد بحرية، حيث تم فتح تحقيق اسفر عن توقيف 06 أشخاص مشتبه فيهم.

كما ضبط و حجز رجال الشرطة أسلحة بيضاء من الصنف السادس من مختلف الأحجام، قارورتين من غاز مسيلة للدموع، 03 إشارات بحرية ضوئية، 1034 كبسولة من المؤثرات العقلية،229000 دج عائدات الترويج،05 قارورات حارقة 07 هواتف نقالة،وكذا مركبة سياحية ودراجة نارية.

وتم تقديمهم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة ،بتهم ثقيلة تتعلق بقضية محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد بإستعمال سلاح أبيض، إنشاء وقيادة عصابة أحياء بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية، من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الغير وتعريض حياتهم وحريتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم، تجنيد قصر مع حمل أسلحة بيضاء ظاهرة ومخبأة واستعمالها، مع حيازة المؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة، الإتجار الغير مشروع بها تخزينها بيعها وعرضها للبيع نقلها والسمسرة بها في إطار جماعة إجرامية منظمة.