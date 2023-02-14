الحكم بسبع سنوات سجنا نافذا ضد مضاربين بالبويرة

أصدرت محكمة البويرة حكما بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار ضد شخصين متورطين في قضية المضاربة غير المشروعة على الدقيق الأبيض (الفرينة) وأسعاره، حسبما أفادت به اليوم الإثنين مصادر قضائية.

وتمت متابعة الشخصين (ت م) 36 سنة و (م ع) 27 سنة، الذين كانا رهن الحبس الإحتياطي منذ الفاتح من شهر فبراير الجاري، بتهمة "الغش والمضاربة غير المشروعة على الحبوب و مشتقاتها (الفرينة) وأسعارها"، استنادا للمصدر.

وجرت محاكمة المتهمين يوم أمس الاثنين بعد أن قام عناصر الدرك الوطني بتوقيفهما ببلدية الشرفة (شرق البويرة)، بتهم أخرى تتعلق بـ "عدم تصريح العمال لدى مصالح الضمان الإجتماعي" و "عدم الفوترة".

للتذكير, ينص القانون 15-21 المؤرخ 28 ديسمبر 2021 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة على تطبيق عقوبات صارمة ضد المتورطين في مثل هذه الجرائم والتي يمكن أن تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار مجموعة منظمة.