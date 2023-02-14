السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023

ستستضيف المملكة العربية السعودية كأس العالم للأندية 2023 في كرة القدم في أواخر العام الحالي، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي للعبة اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان للهيئة الدولية على هامش اجتماع مجلسها في مدينة زوريخ السويسرية "فيما يتعلق بكأس العالم للأندية 2023 التي ستقام بموجب النظام الحالي بمشاركة سبعة أندية، عيّن مجلس الاتحاد الدولي بالإجماع الاتحاد السعودي لكرة القدم كمضيف للبطولة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023".

ويأتي الإعلان بعد ثلاثة أيام من تتويج ريال مدريد الاسباني بطلا لنسخة 2022 التي استضافها المغرب.

وتصبح بذلك السعودية رابع بلد عربي يستضيف هذه البطولة بعد الامارات وقطر والمغرب.

وتعتبر هذه أحدث خطوة لاقتحام السعودية المسرح الرياضي بقوة مؤخرًا، مع دخولها روزنامة سباقات فورمولا واحد واستضافة بطولات "ليف غولف"، وتعزيز دوري كرة القدم لديها بنجوم عالميين، أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل من مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى نادي النصر بعقد حتى عام 2025، في صفقة خيالية قدّرت بأكثر من 200 مليون يورو.

واختيرت السعودية في أوائل الشهر الحالي لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وقد تدرس تقديم ترشيح مشترك مع مصر واليونان لاستضافة نهائيات كأس العالم عام 2030.