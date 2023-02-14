النيجر: مقتل شخصين واختطاف ثمانية آخرين وسط البلاد

أعلن التلفزيون النيجيري عن مقتل شخصين على أيدي مسلحين ليلة الأحد الى الاثنين وسط البلد.

وأوضح المصدر أن الحادث الذي وقع في قرية أومبا بمنطقة مارادي خلف أيضا إصابة شخص بجروح، فضلا عن اختطاف ثمانية آخرين.

وأضاف ذات المصدر أنه بمجرد إبلاغها بالحادث، باشرت قوات الدفاع والأمن عملية البحث عن المهاجمين قصد توقيفهم.

وحث حاكم منطقة مارادي، شيبو أبو بكر، السكان للتحلي بالمزيد من اليقظة، والتعاون مع قوات الدفاع والأمن من أجل توقيف المتورطين في زعزعة الأمن وتقديمهم أمام المحاكم المختصة.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، شكلت الحدود بين النيجر ونيجيريا ملاذا للعصابات المسلحة التي تنفذ هجمات في البلدين.

ويوم الجمعة، قتل عشرة جنود في كمين استهدف مفرزة كانت في دورية بمنطقة محافظة بانيبانغو، نصبته مجموعة مسلحة إرهابية حيث خلف 10 قتلى في صفوف الجنود ويمكن ان تكون الحصيلة اكبر حسب الوزارة التي اشارت الى "فقدان 16 شخصا و اصابة 13 جندي بجروح".