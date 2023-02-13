وسيط الجمهورية : تحرير 860 مشروع إستثماري على المستوى الوطني

قال وزير الدولة وسيط الجمهورية مجيد عمور أن هناك تعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الإستمرار أكثر وبكل شفافية في إهتمام أوسع بالمواطن والتكفل بإنشغالاته .

وفي معاينة لعدد من المرافق والقرى التي زارها الوزير بولاية باتنة والإطلاع على سجل الشكاوي بها أكد أنه من الضروري إحترام اليوم المخصص للمواطنين من طرف كل المصالح لأن ذلك قد يمنح لهم ثقة ويجعل المسؤول المباشر على ذاك المرفق أكثر دراية بكل النقائص المسجلة في جانب الخدمات والشكاوي ،

و أشرف وزير الدولة وسيط الجمهورية مجيد عمور رفقة والي ولاية باتنة على إنطلاق اشغال ربط 1400 عائلة بمادة الغاز الطبيعي وكذا وضع حيز الخدمة الجزئي لمشروع الربط بشبكة الكهرباء يمس أكثر من 600 عائلة بمشتة القرنيني ببلدية عزيل عبد القادر جنوب ولاية باتنة .

وأوضح الوزير في لقاء صحفي أن سياسة رئيس الجمهورية أعطت نتائج على أرض الميدان بعد تعليماته الصارمة فيما تعلق بتحرير كل المستثمرين ورفع القيود عنهم بغية تحسين مناخ الإستثمار و تذليل كل العراقيل والصعاب التي تضر بهذا الجانب

وهو ما كان فعليا حيث أعطى هذا المسعى ثماره في صالح الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات خارج المحروقات وتوفير عدد معتبر من مناصب الشغل، مشيرا أن مصالحه أحصت 915 مشروع إستثماري عالق يوجد منهم 860مشروع تم تحريره ، وهذا الإجراء معمول به مركزيا او على مستوى مكاتب وسطاء الجمهورية عبر ولايات الوطن .