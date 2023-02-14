اختيار "ملبو" المدينة الساحلية الاكثر نظافة ونشاطا ببجاية

تم اليوم الثلاثاء اختيار مدينة "ملبو" الواقعة على بعد 25 كلم من شرق بجاية، المدينة الاكثر نظافة و نشاط من بين المناطق السياحية لولاية بجاية، من قبل لجنة للمجلس الشعبي الولائي، تم تنصيبها منذ الصيف الاخير و كلفت بالاشراف على مسابقة محلية تم استحداثها لهذا الغرض.

اما معايير المسابقة فتمثلت في احترام البيئة و النظافة و الجانب الجمالي و الامن و الجذب و التنشيط الساحلي، و قد شارك في المسابقة ثمان (8) مناطق، هي بجاية و تيشي و سوق الاثنين و بوخالفة و توجة و بني كسيلة و ملبو.

واجمع الجميع على ان "ملبو" تعد الأكثر بروزا والتي شكلت خلال سنة 2022 الوجهة المفضلة للسكان المحليين والزوار الذين اعجبوا بمناظرها الخلابة التي مزجت بين زرقة البحر و الجبال الغابات و التهيئة بهدف جعل اقامة المصطافين مريحة.

وقد تم الاعلان عن هذه النتيجة عقب حفل نظم بقاعة "محمد بوضياف" بأوقاس، بحضور جميع منتخبي المجلسين الشعبي البلدي و الولائي.

وتوج الحفل بتسليم صك بقيمة خمس (5) ملايين دج لمدينة "ملبو" كمكافاة لها.

اما "تيشي" و "بجاية" الذين احتلا المرتبة الثانية و الثالثة على التوالي، فقد تحصلا هما ايضا على صكين تشجيعيين بقيمة ثلاثة (3) ملايين دج.