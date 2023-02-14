أردوغان : قوة الزلزال تعادل مئات القنابل الذرية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن الطاقة المنبعثة من الزلزال الذي ضرب بلاده وسوريا تعادل قوة 500 قنبلة نووية .

وذكر أردوغان ، في كلمة مسجلة خلال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي، أن زلزال تركيا شمل منطقة مساحتها 500 كيلومتر تتضمن 10 أقاليم، ويسكنها 13.5 مليون شخص، قد تسبب في دمار شامل.

وأوضح أن الكارثة أثرت على ما يصل إلى 20 مليون شخص في المجمل .

وأضاف المتحدث قائلا : "نحن لا نشهد واحدة من أكبر كوارث الطبيعة في تاريخ دولتنا فحسب، بل في تاريخ البشرية ككل".

وقال الرئيس التركي: "وبينما نقوم بإزالة الأنقاض والركام لآلاف المباني المدمَّرة، فإن خسائرنا للأسف في ازدياد جرّاء الزلزال الذي يوصف بكارثة القرن، فغالبية ضحايا الزلزال من الجرحى الذين يتجاوز عددهم الـ 81 ألف شخص غادروا المستشفيات".

وأعرب أردوغان عن امتنانه قائلا :" أود أن أعبر عن امتناني لكل من شاطرونا معاناتنا، في أعقاب كارثة الزلزال، وقوّوا عزيمتنا بدعمهم وصلواتهم، لقد تلقينا الدعم ورسائل المواساة من أكثر من 100 دولة، لن ننسى أبداً يد الصداقة الممدودة إلينا خلال هذه الأوقات الصعبة".