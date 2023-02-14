إبراهيم غالي يصدر مراسيم تعيين الحكومة

أصدر رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين الحكومة وأعضاء رئاسة الجمهورية الصحراوية والولاة، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية نقلته اليوم الثلاثاء وكالة الانباء الصحراوية "وأص".

وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية، أنه طبقا للصلاحيات التي يخولها إياه الدستور، أصدر إبراهيم غالي، رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة، اليوم الثلاثاء ، مراسيم رئاسية أجرى من خلالها تعديلات وتعيينات على مستوى مؤسسة الرئاسة مع الاحتفاظ بالتعيينات السابقة التي لم يشملها هذا المرسوم.

وحسب ما يخوله إياه الدستور أصدر الرئيس غالي مرسوما رئاسيا آخر يتضمن تعيين الحكومة الجديدة، والتي شملت بشرايا حمودي بيون، رئيسا للوزراء ومحمد سيداتي وزيرا للشؤون الخارجية ، مريم السالك أحماده، وزيرة الداخلية أما وزارة العدل والشؤون الدينية فأوكلت لمحمد امبارك محمد احمد النعناع.