وفاة طفلة إثر سقوطها في خزان مائي بالمسيلة

أعلنت مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة ، مساء الثلاثاء، وفاة طفلة إثر سقوطها في خزان مائي بمنطقة مقرة بولاية المسيلة.

وجاء في بيان لذات المصالح، أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية مڨرة تدخلت على الساعة الساسة و 48 دقيقة مساء، بمدخل بلعايبة، من أجل إنقاذ ضحية إثر سقوطها داخل خزان مائي.

وأفاد ذات المصدر، أن الضحية صاحبة السنوات الثلاث سقطت في خزان مائي بطول حوالي 3 أمتار ، وبعرض مترين ، وبعمق 4 أمتار تقريبا .

الضحية فارقت الحياة بعد أن نقلها عناصر الحماية إلى مستشفى مقرة ، حيث تعرضت لتوقف قلبي رئوي ، المسعفون أجروا لها عملية دلك خارجي لكنها مع ذلك لم تصمد ، بحسب البيان.