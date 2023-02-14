بن ستيتي يشرع في عمله مع المنتخب الوطني للسيدات

شرع المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات في التحضيرات رفقة مدربه الجديد فريد بن ستيتي الذي تم تنصيبه من قبل المكتب الفيدرالي في الـ25 من ديسمبر الماضي.

واستدعى بن ستيتي الجديد 32 لاعبة من بينهن 19 تنشطن بالخارج من أجل المشاركة في المعسكر الإعدادي، الذي سيستمر إلى غاية 22 فيفري ويتخلله مباريات ودية تطبيقية مع أندية نسوية تنشط في البطولة الوطنية .

وخاضت "سيدات الجزائر"، أول مران جماعي لهن بملحقة ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وفي أول انطباع له حول سيرورة هذا المعسكر الإعدادي قال بن ستيتي:" لاحظت وجود مجموعة ممتازة وأجواء مثالية للعمل، سواء كن لاعبات محليات أو ينشطن في الخارج، فإن هناك الكثير من التركيز، دون أن ننسى حماسهم للالتحاق بالمنتخب".

وختم: " العمل يجري في ظروف جيدة، بالرغم من بعض الصعوبات بعد توقف نشاط المنتخب لمدة عام تقريبا".