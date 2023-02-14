الترجي يوجه نداء لجمهوره قبل لقاء شباب بلوزداد

بعث نادي الترجي التونسي، بنداء إلى جماهيره التي ستسافر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا والمقررة يوم السبت المقبل.

وشدد فريق باب سويقة، في بيان نشره على صفحته الرسمية على " الفايس بوك"، على ضرورة عدم إشعال الشماريخ، والتي قد تعرض الترجي إلى عقوبة اللعب دون جمهور خلال المقابلات التي تقام في ملعب رادس.

وأكد: "تكتسي مباراتنا ضد شباب بلوزداد أهمية بالغة، ليس على مستوى النتيجة فقط، وإنما على مستوى سلوك جماهيرنا التي ستسافر إلى العاصمة الجزائرية".

وأضاف: "نذكر الجماهير أن الفريق تحت طائلة عقوبة الويكلو (الحرمان من الجماهير) التي يمكن أو تقلص من حظوظه في اللقاءات القارية، وعلى هذا الأساس يجب تجنب مجرد إشعال الشماريخ، وكذلك استعمال الليزر قبل وبعد وخلال المباراة في الجزائر".

وتابع: "يجب منع الشماريخ حتى لا يحرم فريقنا من دعم جماهيره في باقي المقابلات، وحتى تكون جماهيرنا حاضرة بملعب رادس، وتتضاعف حظوظنا في عبور هذا الدور، ومواصلة المشوار القاري بنجاح".

يذكر أن الترجي فاز في الجولة الأولى على المريخ السوداني (1-0) ما جعله يتقاسم صدارة المجموعة بمجموع ثلاث نقاط مع شباب بلوزداد الذي فاز على الزمالك المصري بذات النتيجة.