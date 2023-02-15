تيبازة: هدم 66 بناية دون رخصة بالبلج

نفذت أمس الثلاثاء، السلطات المحلية بتيبازة عملية هدم 66 بناية أنجزت بدون رخصة على مستوى منطقة البلج بتيبازة، فيما ستتواصل العملية لتشمل مناطق أخرى منها بنايات بالحزام الرابط بين البلج والحمدانية وكذا حي طارق بن زياد (أوزاكو).

وأنهت السلطات المحلية المرحلة الأولى من عملية هدم البنايات المشيدة على أملاك غابية والتي أشرفت عليها رئيسة دائرة تيبازة ومست حي بالبلج بتيبازة، وأتت العملية على 66 بناية كمرحلة أولى، حيث سخرت إمكانيات كبيرة وانتهت في ساعات متأخرة من مساء أمس.

وستتواصل العملية بحسب مصادر محلية لتطال سكنات أنجزت بمناطق غابية بالحزام الذي يربط منطقة البلج بالحمدانية بالإضافة إلى اوزاكو بمنطقة شنوة.