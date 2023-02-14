أرقام مميزة لسوداني مع ضمك السعودي

يحقق الدولي الجزائري هلال العربي سوداني، مهاجم نادي ضمك السعودي أرقام مميزة مع فريقه حيث سجل 5 أهداف خلال مشاركته في 14 مواجهة رفقة الفريق في دوري روشن السعودي.

ووفق صحيفة " الرياضية " السعودية، يعتمد الكرواتي كريشمير ريزيتش، مدرب الفريق، على سوداني بشكل أساسي، لصنع مساحات للاعبي الفريق، بفضل السرعة التي يمتكلها ودقة تمريراته، التي وصلت إلى 74.4 في المئة من 309 تمريرات خلال مشاركاته الـ 14.

ووفق المصدر ذاته، بلغت تسديدات المهاجم الجزائري في جميع مشاركاته 33 تسديدة، وصلت منها 15 تسديدة إلى مرمى الفريق المنافس، بنسبة أهداف وصلت إلى 15.2 في المئة.