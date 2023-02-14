الولايات المتحدة: نيكي هايلي تترشح لرئاسيات 2024

أعلنت النائب عن الحزب الجمهوري نيكي هايلي، ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024، لتصبح أول مرشحة بارزة تنافس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الحصول على تأييد الحزب.

في مقطع فيديو نشرته على حسابها في منصة تويتر، قالت المندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة متوجهة فيه إلى مؤيديها "أنا مرشحة رئاسية".

ويتوقع كثير من المراقبين في واشنطن بأن إعلان هايلي للترشح قد يدفع منافسين محتملين آخرين من الحزب الجمهوري إلى إعلان ترشحهم أيضاً، مثل رون ديسانتيس حاكم فلوريدا ومايك بنس نائب الرئيس خلال ولاية ترامب.

وصعدت هايلي البالغة من العمر 51 عاماً، السلم السياسي في ولاية ساوث كارولاينا بسرعة ملحوظة، حيث اكتسبت سمعة جيدة كنائبة محافظة في مجلس النواب بين عامي 2005 و2011، قبل أن يتم انتخابها حاكمة كما أنها أثارت إعجاب البعض بانتقادها سلوك الرئيس السابق ترامب ومغادرتها الإدارة الأمريكية عام 2018.

وتجرى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة كل أربعة أعوام، ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة يوم 5 نوفمبر 2024، وستكون أول انتخابات رئاسية بعد إعادة توزيع الأصوات الانتخابية وفقًا لإعادة توزيع التعداد السكاني بعد عام 2020.