تنصيب المندوبية الجهوية لحقوق الإنسان بورقلة

تم، صباح اليوم بمقر ولاية ورقلة، تنصيب بوخاري، راضية مندوبة جهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحضور رئيس المجلس الوطني والسلطات الولائية وكذا فعاليات المجتمع المدني.

وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة له خلال مراسم التنصيب، أن مهمة المجلس ووفقا لما نصت عليه أحكام المادة 212 من الدستور، تتجلى في الرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان، كما يدرس المجلس كل حالات انتهاك هذه الحقوق التي يعاينها أو تصله.

وأضاف المتحدث أن من بين الأدوار المنوطة بالهيئة التي يشرف عليها البت في الشكاوى والتحقيق فيها وإبلاغ النتائج للسلطات الإدارية المعنية وإن اقتضى الأمر للجهات القضائية المختصة، مشيرا إلى أن المجلس، يرفع تقارير سنوية إلى رئيس الجمهورية.